Murat Özsoy, altın için kritik açıklamayı yaptı! “Para otoritesi kuru aşağıya çekecek…”

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı sunumlarda enflasyona ilişkin risklerin devam ettiğine dair açıklamalarının devamında varlık azaltım hızında bir artırımın gündeme gelmesinin değerlendirilebileceğini söylemesi ons altın üzerinde baskı unsuru olmaya devam etti ve 1761 dolar seviyesine kadar gerileme gördük. Yeni haftaya başlarken de bu baskının halen devam ettiğini söylemek mümkün.

Hatta önümüzdeki hafta yapılacak Fed toplantısına kadar da ons altın üzerindeki bu baskı devam ederken fiyat seviyelerinin 1800 dolar altında kalmaya devam etme olasılığının yüksek olduğundan bahsedebilirim. 1790 seviyesine doğru zorlu bir çıkış deneme sürecinde olan ons altında 1792 dolar seviyesinin geçilmesi söz konusu olursa, 1800 dolara doğru daha hızlı bir yakınsama olabilir. Yani yukarı yöndeki ivme artabilir. Ancak Fed’in 2022 yılında faiz artışına gideceğine ilişkin artan beklentileri göz önüne aldığımızda bu durumun gerçekleşmesine ilişkin tereddütleri de beraberinde getiriyor.

Dolayısıyla ons altın için asıl hareketin 15 Aralık tarihli Fed toplantı kararlarının açıklanması sonrasında meydana gelebileceğini söyleyebilirim. Fed yetkilileri bir yandan güçlü ABD ekonomisi vurgusu yaparken bir yandan da faiz artırımının erkene çekilmesi konusunda yorumlarda bulunuyor. Eğer 15 Aralık toplantısına kadar bu şahin söylemler piyasa tarafından satın alınırsa 1766 dolarda görülen desteğin de aşağıya doğru kırılması gündeme gelebilir. Omicron varyantının yayılması diğer varyantlara göre daha hızlı şekilde görülürken yarattığı endişeler ise haberlerin ilk çıktığı zamanlardaki gibi değil. Bu da piyasanın ons altını henüz risk iştahından kaçışın yeri olan güvenli liman haline getirmedi.

Gram altın tarafında ise geçtiğimiz hafta başında gün içi en düşük seviye olan 707TL’den 786TL seviyelerine yükseliş gördük. Eğer dolar/TL kurunda geçen haftalarda görülen yüzde 10’luk artışlar yeniden gündeme gelirse 800TL üzeri seviyeler de mümkün ancak para otoritesinden kuru aşağıya çekecek ve etkili olacak bir müdahale de gelebilir. Bu seviyelerden alımlar hafif çaplı riskler içerebilir. Alımlarda kademeli hareket etmek ve genelde yakın plan izleyici olmak gerekli. Geri çekilmelerde 700TL altını kollamaya devam edilmeli.