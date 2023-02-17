Murat Kekilli’den sert tepki! "Allahu Ekber yerine “Oley!” mi deseydiler?" Böyle yorum görülmedi

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkileyerek Türkiye'ye adeta felaketi yaşattı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'dan binlerce acı haber geldi. Ünlü sanatçı Murat Kekilli, asrın felaketinde enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında "Allahu Ekber" diye atılan tekbiri eleştiren kişileri "Oley! mi?" deseydiler diye topa tuttu.

Adanalı şarkıcı Murat Kekilli, asrın felaketinde enkaz altında kalan kişilerin günler sonra kurtarılma anında "Allahu Ekber" diye atılan nidaları eleştiren kişileri attığı tweetle topa tuttu. Kekilli, "Biz, Müslüman bir toplumuz. Günler sonra enkaz altından çıkan ve onu kurtaran kişi adeta bir mucizeyle karşılaşıyor.

Ve bu mucize üzerine inancımız gereği doğal olarak şükrünü 'Allahu Ekber' diyerek dile getiriyor. Bu gayet normal. Enkaz altından kurtulan veya o ana şahit olan kişiler 'Oley mi?' demesi gerekiyor? Yoksa Fransızcada 'Mon Dieu' diye tabir edilen 'Aman tanrım!' mı demeli? Anlamamış değilim. Eleştirileri duyunca resmen küçük dilimi yuttum" dedi.

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, önceki gün resmi Twitter hesabından; "Orduya peygamber ocağı denilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Savaşlara en ön safta giderken "Allahu Ekber" diyerek gidiyoruz.

Siz neyin mücadelesini veriyorsunuz, kimin nurunu söndürmeye çalışıyorsunuz kansızlar ?" diyerek serzenişte bulundu. Kekilli'nin paylaşımı 600 binden fazla görüntülenirken 21 bine yakın beğeni aldı.

Kimi sanatsever ünlü şarkıcıyı desteklerken kimi vatandaş eleştiride bulundu. Kekilli Sabah'a yaptığı açıklamada, "Tekbirden muzdarip olan inançsız bir insandır. Attığım tweetin arkasındayım. Düşüncelerim de asla bir değişiklik yok" diye konuştu.