Murat Cavcav'a küfreden iki taraftar gözaltına alındı

Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından protokol tribününün hemen yanında yer alan sol kapalı tribününden Murat Cavcav ve yönetime yönelik küfreden iki taraftar gözaltına alındı. Karşılıklı küfürleşmelerin ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 taraftar, karakola götürüldü.