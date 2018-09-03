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Murat Başoğlu kimdir? Murat Başoğlu öldü mü?

Öz yeğeni ile skandal görüntüleri ortaya çıktıktan sonra eşi Hande Bermek'ten boşanan sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu'nun intihar ettiği iddia edildi. Peki Murat Başoğlu kimdir? Murat Başoğlu öldü mü?

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:12
Murat Başoğlu kimdir? Murat Başoğlu öldü mü?

Murat Başoğlu, 1968 yılında İzmir‘de doğmuştur.

17 yaşından itibaren Mankenlik yaparken, 10 yıl podyumlardan sonra ekranlara transfer olan ve 5 sene televizyonda da yaptığı başarılı işlerle adından söz ettirdi.

Murat Başoğlutelevizyonda ilk iş olarak 1996 yılında Şebnem Dönmez ile “Sabah Şekerleri” proğramını sundu. 1997 yılında Şebnem Dönmez ile “Görevimiz Tehlike” adlı yarışma programını sundu. 2012 yılında “Bir milyon Canlı Para” adlı yarışma proğramını sundu.

Murat Başoğlu 2003 yılında televizyonculuğu bırakıp “Biyer Reklam Ajansı”nı kurdu. Daha sonasarım ofisi de kurarak işlerini genişletti. Takkunya, Bobblehead ve Cartoonbox gibi markalar adı altında hediyelik eşya ve hayata keyif veren ürünler tasarlıyor.

1.83 boyunda, 73 kilo, 2008 yılından beri spor yapıyor ve vücut çalışıyor. Fit bir vücuda sahip olmak isteyen Murat Başoğlu, 2012 yılında Men’s Health dergisine üstü çıplak resmi ile kapak oldu.

Murat Başoğlu 8 Haziran 2012‘de Star TV’de yayınlanmaya başlayan “Benzemez Kimse Sana” adlı yarışma proğramının 1. Sezonunun sunuculuğunu yaptı.

Murat Başoğlu 2013 yılının başında yenisi başlayan ve TV8 ekranlarında gösterilen “Bir Fikrin mi Var?” adlı yarısma programında sunuculuk yaptı.

Murat Başoğlu, 2003 yılında Hande Bermek ile evlendi. Can adında bir oğlu vardır.

2013 yılında juri koltuğunda, Seyfi Dursunoğlu, Erol Evgin Ve Demet Akbağ‘ın olduğu “Benzemez Kimse Sana” adlı yarışma programını Murat Başoğlu sundu.

24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı Star tv’de başlayan ve Seyfi Dursunoğlu, Nükhet Duru ve Ümit Erdim ile birlikte jüri üyeliği yaptığı “Benzemez Kimse Sana” programının sunuculuğunu Murat Başoğlu yapmaya başladı.

MURAT BAŞOĞLU'NUN ROL ALDIĞI FİLMLERİ

2010 – Makber (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi)

2007 – Tatlı İntikam (TV Dizisi)

2002 – Zeybek Ateşi (TV Dizisi)

2001 – 90-60-90 (TV Dizisi)

1999 – Nilgün (2) (TV Dizisi)

1999 – Nilgün (Sinema Filmi)

1993 – Bizim Mahalle (TV Dizisi)

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:12
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