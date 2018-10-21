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Müptezeller ruhsatsız tabanca ihbarıyla kurtulmaya çalıştı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca bulundurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

21 Ekim 2018 Pazar 17:11
Müptezeller ruhsatsız tabanca ihbarıyla kurtulmaya çalıştı

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 17 Ekim'de Samandıra girişi Anadolu Otoyolu üzerinde şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 258 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki E.C. ve E.K gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler E.C. ve E.K, polisten, uyuşturucu maddeyi görmezden gelmesini, yanlarına gelecek bir araçta bulunan ruhsatsız tabancaları alıp uyuşturucu maddenin işleme konulmamasını istedi. Şüphelilerin beyanı üzerine olay yerinde bir süre bekleyen motorize ekipler, söz konusu aracın yaklaştığını görünce aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, İ.K. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.K. ve S.Ç. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 17:11
  1. İstanbul
  2. Sancaktepe
  3. uyuşturucu süphelileri
  4. ruhsatsız silah

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