Munzur Gözeleri’nde turizm hareketliliği
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri, göletleri ve çevresinde açan rengarenk çiçeklerle ziyaretçilerini cezbediyor.
Dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Munzur Gözeleri, şehir merkezine 80, ilçe merkezine ise 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde bulunuyor. Günübirlik turlarla bölgeye gelen turistler, araçlarla Munzur Gözeleri’ne giderek buradaki piknik alanlarında vakit geçiriyor. Bazı ziyaretçiler de ahşap yürüyüş yolları sayesinde Munzur Gözeleri’nin iç kısımlarını kolayca gezip fotoğraf çekimleri yapıyor.