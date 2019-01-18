Münbiç saldırısında YPG-DEAŞ iş birliği

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

ABD’nin Suriye’den askerlerini çekme kararının ardından, Coni’nin şemsiyesinden başka gizlenecek yer bulamayan terör örgütü PKK/YPG, ABD askerlerini öldürterek askerlerin çekilmesinin önüne geçmeye çalışıyor. Münbiç’te önceki gün ABD ve koalisyon askerlerinin ile YPG’li teröristlerin, Sindis sokağındaki Kasrul Umarâ lokantası önünde beklediği sırada patlama meydana gelmişti. DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen teröristin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu, 4’ü ABD askeri, 19 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı. Patlama sırasında terör örgütü PKK/YPG’li bir teröristin de ölmesi dikkatlerden kaçmadı.

DAEŞ’lıyı YPG salıvermiş

Olay sonrası yapılan araştırmada, hain saldırının arkasında PKK/YPG’nin olduğu ortaya çıktı. Münbiç şehir merkezi giriş ve çıkışlarında oluşturulan tüm arama noktalarını YPG’nin kontrol ettiği, zaman zaman da ABD öncülüğündeki koalisyon gücü askerlerin de bu noktaları denetlediği biliniyordu. Yerel kaynaklara göre göre, terör örgütü YPG patlamanın olduğu günden bir gün önce Münbiç’te tuttuğu DAEŞ terör örgütü üyesi bir grubu serbest bıraktı. Yerel kaynaklar, ABD ve koalisyon askerlerinin belirli aralıklarda aynı noktada devriye görevi yaptığı, zaman zaman da bu lokantada ihtiyaç giderdiklerini aktardılar. Saldırı sırasında ölen YPG’li teröristin, canlı bomba saldırısını düzenleyen DAEŞ’li teröriste de askerlerin olduğu noktayı bildirdiği ileri sürüldü. ABD’nin bölgedeki istihbarat görevlilerini konuyu araştırmaları için görevlendirdiği belirtiliyor.

Türkiye’yi karalama haberi

Öte yandan, saldırıyı planlayan YPG, kendisine yakın haber ajansları kanalıyla saldırının arkasında Türkiye’nin olduğu yalanını yaymaya başladı. Terör örgütü dün 7 DEAŞ militanını saldırı hazırlığındayken yakaladığını iddia ederek “Münbiç’te yeni saldırı peşindeki Türk istihbaratıyla bağlantılı militanlar yakalandı” yalan haberlerini yaymaya çalıştı.

YPG elindeki DEAŞ’lıları kullandı

ABD askerlerinin Suriye’den çekilmemesi için elindeki DEAŞ’lıları salıp, intihar saldırısını gerçekleştiren YPG/PKK, dün yalanlarına yeni bir halka ekledi. Teröristler, yine elinde olan 7 DEAŞ’lıyı kameraların karşısına çıkarıp, “Bunlar saldırı hazırlığındayken yakaladık. Türk istihbaratıyla bağlantıları var” yalanını uydurdu.