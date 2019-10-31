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Mükerrer ne demek?

Günlük hayatta duyduğunuz çoğu kelimenin anlamını biliyor musunuz? Kelime dağarcığınızın genişlemesi için bol bol okumaktan başka çözüm yolu yoktur. Peki, mükerrer ne demek?

2019-10-31 23:05:00 -
Mükerrer ne demek?

Günlük hayatta duyduğunuz çoğu kelimenin anlamını biliyor musunuz? Kelime dağarcığınızın genişlemesi için bol bol okumaktan başka çözüm yolu yoktur. Peki, mükerrer ne demek?

Kitap okumak hangi yaşta olursanız olun kelime dağarcığınızın gelişmesine yardımcı olur. Duyduğunuz bir kelimenin anlamını bilmiyorsanız ‘boşver’ deyip geçmektense araştırmalısınız. Kimi zaman filmlerde kimi zaman ise kitaplarda karşınıza çıkan mükerrer kelimesi de bunlardan biri. Peki, mükerrer ne demek?

Mükerrer ne demek?

Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesine göre mükerrer, "Tekrarlanmış, yinelenmiş" anlamında kullanılan bir kelimedir.

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