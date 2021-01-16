Mukaddesat düşmanları yine sahnede

Zekeriya Say İstanbul

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin yapılacağı tarihi açıklamasının ardından, solcu STK ve gazeteler harekete geçerek, dini içerikli derslere karşı kirli bir algı operasyonu başlattı. 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak tercihlerde, Plastik Sanatları ve Çevre Eğitimi gibi derslerin seçilmesini “demokratik hak” olarak gören sol STK ve gazeteler, Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler gibi derslerin ise öğrencilere zorla dayatıldığını iddia ederek, kara propaganda yapıyorlar.

Din dersleri karanlığa öğrencileri sürüklüyormuş!

Seçmeli ders tercihlerinin başlamasının ardından Eğitim-Sen, Veli-Der ve gibi STK’lar yaptıkları açıklamada, dini içerikli derslerin seçilmesi için öğrenci ve velilerin yönlendirilmeye çalışıldığı iddiasında bulundular. Dini içerikli derslerin seçilmesi için dini vakıf, dernek ve cemaatlerin yoğun bir çaba içerisinde olduklarını iddia eden STK’lar “Çocuklarımızın geleceği hızla bir karanlığa doğru sürükleniyor” iftirasını attılar.

Mezhepçi gazeteden ‘laiklik alerjisi had safhada’ hezeyanı

Sürekli insan haklarından dem vuran gazeteler konu din dersleri olunca faşizan bir tutum içerisine girdiler.

Marjinal sol örgütlerin sözcüsü Birgün, 6 Ocak tarihinde, “Sadece din derslerini ‘seçtirmek’ istiyorlar” başlığıyla çıktı ve okuyucularına alenen yalan söyledi. Aynı yalanı ısrarla devam ettiren mezhepçi Birgün gazetesi, ‘Laiklik Alerjisi Had Safhada’ manşetiyle çıktı.

Birgün, her iki haberde de din derslerinin zorla seçtirildiği yalanını savundu.

Gafillerin “tarikatlar seçtiriyor” yalanı

“Seçmeli derslerde içerik yönlendirmesi” başlığını kullanan Evrensel gazetesi ise MEB ve il milli eğitim müdürlüklerinin öğrencileri ağırlıklı olarak din derslerine yönlendirildiğini yalanını üfürdü.

Cumhuriyet gazetesi de yalana sarılarak tarikat, müftülük ve diğer yapıların baskısının okullara görev verecek kadar arttığını iddia ederek, “Cemaat seçtiriyor” başlığıyla, MEB’e bağlı okulların tarikat yuvasına çevrildiği algısı oluşturmaya çalıştı.