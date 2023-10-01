Müjdeyi verdi! Bahçeli’den emekli maaşı sorusuna cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Emekli maaşına ilişkin, “Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “Emekli maaşına ilişkin” sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Özel bir görüşmemiz olmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz”

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