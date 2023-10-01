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Gündem Müjdeyi verdi! Bahçeli’den emekli maaşı sorusuna cevap
Gündem

Müjdeyi verdi! Bahçeli’den emekli maaşı sorusuna cevap

Yeniakit Publisher
2023-10-01 14:17:00 -

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli maaşlarına ilişkin gelen sorulara yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Emekli maaşına ilişkin, “Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “Emekli maaşına ilişkin” sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Özel bir görüşmemiz olmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümeti çok yönlü bir çalışma içerisinde. Kısa sürede sonuç verir diye düşünüyoruz”

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