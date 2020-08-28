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Ekonomi Müjde geldi! Pompaya bu gece indirim geliyor
Ekonomi

Müjde geldi! Pompaya bu gece indirim geliyor

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:16:00 -
Müjde geldi! Pompaya bu gece indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki gelişmenin ardından benzin fiyatına bu gece yarısından itibaren 15 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. 2 gün önce piyasalardaki dalgalanma sebebiyle zam yapılmıştı.

Koronavirüs salgınının giderek yayılması ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi sürerken Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde meydana gelen kasırga petrol fiyatlarında artışa neden olmuş bu da 2 gün önce 21 kuruşluk zam olarak pompaya yansımıştı. Gelen zammın ardından uzmanlar benzin fiyatlarının ucuzlayacağını belirtti.

Buna göre son yaşanan gelişmelelerle birlikte artış kaydeden fiyatların revize edileceği görüşü dile getirilirken benzin fiyatlarında yapılacak olan indirimin bu gece yarısı pompaya 15 kuruş olarak yansıyacağı ifade ediliyor.

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