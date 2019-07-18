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Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?

İçeriğindeki maddelerle toplum ahlak yapısını ve aile kavramını hedef alan İstanbul Sözleşmesi'ne yapılan itirazlara, tepki sesleri yükselmeye devam ediyor. Cumhuriyet Yazarı İslam düşmanı Işıl Özgentürk, Yeşilçam'ın ahlaksız filmlerinin oyuncusu Müjde Ar ve Sözcü Yazarı Çiğdem Toker İstanbul Sözleşmesi'ne akıl dışı ifadelerle destek verirken, "Kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." mesajını verdiler.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girerek toplum ahlak yapısı ile aile kavramını tehdit eden İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korurken, bazı gazeteciler ve dernek yöneticileri ile Yeşilçam Pornocusu Müjde Ar'dan tehditkar açıklamalar geldi.

Ar: 'Bunu muhafazakar bir yapı kurmak için yapıyorlar'

Yeşilçam dönemindeki ahlaksız filmlerin oyuncusu Müjde Ar, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamasında, "Mücadele ile elde edilen haklarımızdan vazgeçmeyiz." dedi. Ar, kadın haklarının hedef alındığını iddia ederken, İstanbul Sözleşmesi'ne yapılan itirazların sebebini, "Bunu muhafazakar yapıyı kurmak için yapıyorlar." diyerek yorumladı.

"Kadın üniversitelerini gündeme getirmeleri de bundan. Kadınları iş yaşamında, sosyal yaşamda var eden her hakka saldırmak istiyorlar. Ancak şunu bilmek lazım, bu ülkede çok güçlü bir kadın mücadelesi var. Mücadele ile edilen haklarımızdan vazgeçmeyiz."

Toker: "Tek kelime ile gericilik yapıyorlar"

Sözcü Yazarı Çiğdem Toker, İstanbul Sözleşmesi'ne itiraz edenleri 'gerici' olmakla suçlarken, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün en önemli sorunumuz, hukuken bağlayıcılığı olan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmamasıyken, ‘fesih’, ‘revize’ gibi sözler yükseliyor. Kadınların her türlü şiddete karşı korunmasını, kadına şiddet uygulayanların yargılanmasına yönelik normları belirleyen, bunun için devleti yükümlü kılan bir uluslararası sözleşmeden söz ediyoruz." 

Özgentürk: “Kadınlar haklarından vazgeçemeyecek”

Kaleme aldığı hemen her yazısında İslam düşmanlığına soyunan Cumhuriyet Yazarı Işıl Özgentürk de 'kadınlar haklarından vazgeçmeyecek.' diyerek, şu ifadeleri kullandı.

"Son dönemde yapılmak isteneni görüyoruz. Kadınlar, iş hayatından koparılmak ve eve kapatılmak isteniyor. Kadınlara yönelik ücret eşitsizliğinden söz etmiyorum bile. Kadınlar bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de geniş haklarını kullanıp Meclis’e girdileri hayatın her alanında etkin oldular. Ancak bunu istemeyenler, onlara güç veren İstanbul Sözleşmesi’ni yok etmek istiyor. Kadınların buna izin vermeyeceğini düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
  1. İstanbul
  2. Müjde Ar
  3. Çiğdem Toker
  4. Işıl Özgentürk

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