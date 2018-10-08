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Müjdat Yetkiner'den küfür açıklaması: Ali Koç'un yanındaki adamlar delikanlıysa...

Fenerbahçe Kulübü ile yollarını ayıran Müjdat Yetkiner gündeme dair ses getirecek açıklamalarda bulundu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 02:12
Müjdat Yetkiner'den küfür açıklaması: Ali Koç'un yanındaki adamlar delikanlıysa...

Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden olan ve futbolu bıraktıktan sonra kulüpte altyapı sorumlusu olarak çalışan Müjdat Yetkiner, Ali Koç'a küfür ettiğine dair iddialar hakkında Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Müjdat Yetkiner'in açıklamaları;

"Bir dedikoduyla Fenerbahçe Kulübü'nden uzaklaştırıldık. Son kongrede Aziz Yıldırım ile yola çıktım ve Yıldırım ile beraber kaybettik. Ben, Aziz Yıldırım'ı satmadım. Benim liderimdi. Benim inandığım bir liderdi. Ali Koç beni aradı. Kongre bitmişti ve Pazartesi gün ben kulübe gelmedim. Salı günü geldim, ben bıraktım ağabey dedim"

"KİMSE TARİHTEN SİLEMEZ"

Ben alt yapı koordinatörü ve scout direktörüydüm Fenerbahçe'de. Ali Koç'a küfür ediyormuşum. Ben, Ali Koç'a küfür etmedim. Etsem zaten ettim derim. Beni bilirler. Kralından korkmam. Beni kimse tarihten silemez. Şimdi de Volkan'ı tarihten silmek istiyorlar. Kimse bizi silemez"

"ALİ KOÇ'A ZARAR VERMEMEK İÇİN..."

Aykut Kocaman'ın ekibi neden gönderildi bilemem. Ali Koç tasarrufta bulunmuştur, beni ilgilendirmez. Bu kulüpte 4 sene altyapı koordinatörlüğünü yaptım. Comolli'nin sözleşme yaptığı tüm futbolcuların amirliğini ben yaptım. Biz konuşmuyorsak Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a zarar vermemek içindir.

"KARŞIMA ÇIKSINLAR"

Bizler kenara atılacak adamlar değiliz. Ali Koç'un yanındaki adamlar delikanlıysa, ona Müjdat Yetkiner küfür etti diyenler karşıma çıksın.

Sporx

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 02:12
  1. Müjdat Yetkiner
  2. Fenerbahçe
  3. Aziz Yıldırım
  4. Ali Koç

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