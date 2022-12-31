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Gündem Müjdat Gezen’den, skandal Tayyip Erdoğan sözleri! Hadi oradan müptezel
Gündem

Müjdat Gezen’den, skandal Tayyip Erdoğan sözleri! Hadi oradan müptezel

Türk milletinin değerlerine ve AK Parti'ye düşmanlığıyla tanınan Müjdat Gezen, yine boyundan büyük laflar etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 11:41:00 -
Müjdat Gezen’den, skandal Tayyip Erdoğan sözleri! Hadi oradan müptezel

Türk milletinin değerlerine ve AK Parti'ye düşmanlığıyla tanınan Müjdat Gezen, yine boyundan büyük laflar etti.

Tayyip Erdoğan'a yönelik ağzı alınmayacak hakaretleriyle bilinen Gezen, söz konusu hakaretlerini meşrulaştırmak için çarpıtmada da bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Gezen, "Çıkıyor, bütün dünyaya parmak sallıyor; ‘Haddini bil, haddini bil.’ ‘Haddini bil’ dedi, ben de ‘Asıl sen haddini bil’ deyince ertesi gün eve polis geliyor, böyle bir demokrasi modeli yok dünyada. Varsa da kabile toplumlarında, ilkel, gelişmemiş toplumlarda olabilir lakin Türkiye öyle bir ülke değil. Demokrasiyle, cumhuriyetle özdeş olmuş bir ülkedir, onun için buradaki demokrasiye, laikliğe ve cumhuriyete bunların kralı gelse dokunamayacak. Ne Afganistan yapabilecekler ne İran yapabilecekler" herzelerini yumurtladı. 

"Türkiye'nin önemli dönüm noktalarını da yaşadım" diyen Gezen, "Türkiye böyle bir dönem yaşamadı hiç. Bu ancak Hitler devrindekilere benzer dönemlerden biridir" diyerek bütün kinini kustu.

 

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