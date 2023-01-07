Müjdat Gezen'den alçakça ima! Hadi oradan edepsiz

CHP amigoluğundan başka bir iş yapmayan Rahmi Turan, şimdi de AK Parti karşıtlığından gözü kararan Müjdat Gezen'in herzelerini köşesine taşıdı. Gezen'in alçakça imalarını aktaran Turan, Sözcü'deki yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkânlarıyla yaptırdığı Dudullu-Bostancı metro hattının açılışında konuşan Ekrem İmamoğlu “İstanbul için adalet, Türkiye için adalet istiyorum” diye haykırdı.

Yapılan yanlışlıktan dönülmemesi halinde “Gök kubbeyi onların başlarına yıkacağını” söyleyen İmamoğlu'nun mücadeleyi asla bırakmayacağı anlaşılıyor.

Türkiye'yi kent kent, sokak sokak dolaşarak uğradığı haksızlığı halka anlatacak olan İmamoğlu “Ben kimsenin hakkını yemem ama kimseye de hakkımı yedirtmem” diyor.

İstanbul halkı da ondan yana…

İnsanlarımızın nabzını iyi tutan bir sanatçı olan Müjdat Gezen, vatandaşın duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Rüşvet yiyebilirsiniz…

Birbirinizi yiyebilirsiniz…

Ama Ekrem İmamoğlu'nu size yedirtmeyiz.

İstanbul seçmeni ona sahip çıkacak” (...)"