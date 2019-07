Muhtaçların Cansuyu! 21 ülkede kurban kesilecek

Oğuzhan Gültekin Ankara

14 yıldır her fırsatta mazlumların yanında olmaya devam eden Cansuyu Derneği, bu Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. “Cansuyu Derneği olarak 14’üncü yaşımıza girdik” diyen Cansuyu Derneği Başkanı Mustafa Köylü, “14 yıldır kurban organizasyonları yapıyoruz. Bu hayırlı hizmetlerimizde sonuna kadar muvaffak olduğumuz için Allah’a sonsuz şükürler olsun. Geçen yıl olduğu gibi bu bayramda da bağışçılarımızın vekaletle bize vermiş oldukları kurbanları belirlediğimiz ülkelerde keseceğiz. Öncelikle dış ilişkiler birimimiz ve yönetim kurulumuz hangi ülkelerde krizler var, nereler yardıma muhtaç bunları belirler ve bu tespitler sonucunda dünyanın en fakir ülkeleri sıralanır. Onların içinde de en fakir bölgeler sıralanır. Sonra bölgelerdeki hayvan fiyatları belirlenir. Genelde kademeli fiyat açıklamaları yapıyoruz. Hangi bölgede kaç paraya kurban keseceksek belirliyoruz ve bağış yapmak isteyenlerle paylaşıyoruz. Daha sonra kurban sahipleri hangi bölgede kurban kesilmesini istiyorsa ona göre bağışlarını bize gönderiyor ve biz de onların kurbanını İslam’a uygun, güzel, bakımlı hayvanlardan satın alıp kestiriyoruz ve dağıtıyoruz. Bizim tek amacımız bu dünyada gözü yaşlı bir tek yetim bırakmamak” şeklinde konuştu.

21 ülkede kurban kesimi yapılacak

Şu anda kurban kesilecek bölgelerin belirlendiğini vurgulayan Mustafa Köylü, “Bu sene 21 ülkede kurban keseceğiz. Ağırlık olarak Afrika’da, Asya’da kesilecek. Bu bölgelerin içinde en önemli yerlerden birisi Arakan Myanmar tarafı, bir diğeri de Moro’da kesilecek. Ayrıca Moğolistan’da Kazak Müslümanlarına göndericeğiz. Yemen’de kesimlerimiz olacak, Gazze’de kurban kesilecek. Gazze’den ayrı olarak Filistin kamplarına yardım edeceğiz. Bu 21 bölge için dört fiyat uyguluyoruz. Afrika’da 650 TL, Asya’da 720 TL, Türkiye, Yemen, Filistin kampları için bin 200 TL ve Gazze için 2 bin 200 TL fiyat koyduk. Kim nerede kestirmek istiyorsa ona göre bağış yapıyor ve biz de kesiyoruz” ifadelerini kullandı.

İnsanların aklında soru işareti bırakmıyoruz

Kesimin her aşamasının video kaydına alındığını söyleyen Köylü, “Video kaydı yapıldıktan sonra bağış yapan vatandaşlarımıza mesaj çekiyoruz. Gönderdiğimiz bu mesajda kurban kesiminin izlenmesini sağlayan bir şifremiz var. Bu şifreyle bağışçılarımız isterlerse kendi kurbanlarının kesim görüntülerini internet üzerinden izleyebiliyor. Biz hesabımıza para yatırıldığı zaman da onay mesajı gönderiyoruz. İkinci bir mesaj olarak kurban kesildiği yönünde bilgi veriyoruz. Yani toplam mesaj sayısı olarak bağışçılarımıza üç mesaj atıyoruz. Böylece bağışçılarımızın aklındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedef 50 bin kurban

Bağışların her sene artarak devam ettiğini belirten Köylü, “Bağışlar genelde son günlerde yoğunlaşıyor. Genel olarak baktığımız zaman her yıl olduğu gibi bu yıl da bağışlarımızda artış var. Son zamanlarda ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmalar yüzünden korkularımız vardı ama çok şükür bu korkularımız boşa çıktı. Bağışlarda birçok faktör rol oynuyor tabi. Şu anda net bir sayımız yok ama geçen seneye göre yüzde 25 artışımız var. Biz her ihtimale karşı 50 bin kurban keseceğimizi hesaplayarak alt yapımızı oluşturduk” diye konuştu.

Cansuyu Derneği’ne nasıl bağış yapılır?

“Dünyadaki mazlumların yanında olmaya çalışıyoruz” diyen Cansuyu Derneği Başkanı Mustafa Köylü, “Bize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için internet sitemizden yardım alabilirler. Her ilde temsilciliklerimiz var. Bu temsilciliklerden yardım alabilir. Ayrıca üç büyük devlet bankasında hesaplarımız var. Bunun dışında üç tane finans bankasında hesaplarımız mevcut. Bu bankalarda veznelerden yardım alabilirler. Posta çeki ve kredi kartı üzerinden online bağış yapabilirler. Şu anda online bağış her seneye göre daha fazla. Bağış yapanlardan ricamız telefon numaralarını yazmaları. Çünkü bu numaralar attığımız mesajlar için önemlidir” dedi.