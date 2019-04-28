Muhayer Oktay’ın doğum günü kutlandı Beşiktaş’ın genç oyuncusu Muhayer Oktay’a tesislerde doğum günü kutlaması yapıldı.

Beşiktaş’ın genç oyuncusu Muhayer Oktay’a tesislerde doğum günü kutlaması yapıldı. 20 yaşına giren genç oyuncuyu Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcular tebrik etti.

Beşiktaş’ın devre arasında Fotruna Düsseldorf’ten kadrosuna kattığı Muhayer Oktay 20 yaşına girdi. Genç futbolcu için Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde doğum günü pastası kesildi. Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşlarının kutladığı Muhayer pastasını kestikten sonra kendisi için yapılan sürpriz nedeniyle teknik ekip ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

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