Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Muharrem Sarıkaya kovuldu mu?
Muharrem Sarıkaya Habertürk’ten istifa etti mi? HaberTürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya canlı yayında bir çalışana pervasızca tokat atması sonrası sosyal medya ayağa kalkmıştı. Muharrem Sarıkaya’nın istifası istenirken, Muharrem Sarıkya’nın istifa edip etmeyeceği merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, Muharrem Sarıkaya’nın Habertürk’teki görevine devam edip etmeyeceği netlik kazandı.
Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya yaşanan tokat skandalı sonrası görevinden istifa etti. Habertürk TV’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında Muharrem Sarıkaya, sosyal medyaya yansıyan İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüleri sosyal meydayı ayağa kaldırmıştı.
Muharrem Sarıkaya istifa etti mi?
İHA muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayın esnasında tokat atan HaberTürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, görevinden istifa etti.
Olay sonrası büyük tepki toplayan Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamasında özür dileyen Muharrem Sarıkaya, şu ifadeleri kullanmıştı: "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum… Muharrem SARIKAYA"