Muharrem İnce'den kurultay sorusuna cevap: Önce bir yerel seçimi gör

CHP İzmir İl Örgütü üyeleri, partinin 95'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in Ankara'daki programa katılması nedeniyle yer almadığı etkinliğe, partinin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bazı ilçe başkanları ve belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

'PARTİMİN 1 OY FAZLA ALMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

İzmir'in kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere kente gelen ve partisi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 95'inci kuruluş yıl dönümü programına da katılan Muharrem İnce, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün Ankara'da da CHP'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında program olduğunun hatırlatılması üzerine İnce, "Böyle bir davet geldiği için İzmir'e geldim. İzmir de bizim Ankara da bizim. Ne fark eder? Ankara'da da olurum, İzmir'de de olurum. Ankara'da 16 sene oldum zaten. Bırakın da bir kez de İzmir'de olayım" dedi.

Gelecek yılın mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin de değerlendirmede bulunan İnce, "Ben gençlik kolu başkanıyım, ilçe sekreteriyim, il başkanıyım, parti meclis üyesiyim, grup başkanvekiliyim, milletvekiliyim. 40 senem bu partide geçti. Önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin 1 oy fazla alması için var gücümle çalışacağım. 1 oy fazla almak için ne gerekiyorsa onu yapacağım" diye konuştu.

'ÖNCE YEREL SEÇİMİ GÖR'

Muharrem İnce, basın mensubunun "Yerel seçimlerden sonra tekrar kurultay talepleriniz olacak mı?" sorusuna ise "Dereyi görmeden paçaları sıvama. Önce bir yerel seçimi gör" yanıtını verdi. Yerel seçimde belirlenecek adaylar ile ilgili soru üzerine İnce, "Onu ben bilemiyorum. Adayları ben belirlemiyorum" dedi.

'BEN YALNIZ MIYIM?'

İl Başkanı Deniz Yücel ile birçok ilçe belediye başkanının Ankara'da, Genel Merkez tarafından düzenlenen programa katıldığı hatırlatılarak, "Burada yalnız bırakıldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ise "İl Başkanımız, belediye başkanlarımız Ankara'da partinin 95'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorlar. Biz de burada İzmirli hemşerilerimizle İzmir ve Türkiye'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. O da görev bu da görev. İki görevi bir arada yapıyoruz. Yalnız bırakıldığımı düşünmüyorum. Hayır öyle bir şey yok. Ben yalnız mıyım? İzmirliler beni yalnız bırakmadığı sürece yalnızlık olmaz" diye konuştu. Tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.