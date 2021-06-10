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Gündem Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
Gündem

Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler

CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, CHP yandaşı kanallara sitem etti. İnce, "CHP’den istifa edip parti kurarsan Halk TV’de, KRT’de Tele1’de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz, bana bir dakika ayırıyorlar. CHP’li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 15:26:00 -
Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler

Başlattığı Memleket Hareketi'ni CHP'den istifa etmesinin ardından partileştiren Muharrem İnce, partisinin MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Gündemdeki konulara değinen İnce, konuşmasında kendisine ekranlarda yer vermeyen CHP'ye yakın medya kuruluşlarına sitem etti.

"CHP'den istifa edersen haber yapmazlar"

Kendisine bir dakika vakit ayırıldığını söyleyen İnce, "CHP’den istifa edip parti kurarsan Halk TV’de, KRT’de Tele1’de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz Halk TV bir dakika beni veriyor, aynı akşam üç saat Davutoğlu’nu gösteriyor" dedi.

"CHP para vermemekle susturuyor"

Muhalefet medyasının CHP'li belediyelerden ve CHP Genel Merkezi'nden para almamakla susturulduğunu söyleyen İnce, "CHP’li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. ‘Muharrem İnce’yi, Memleket Partisi’ni gösterirsen sana para vermeyiz’ diye susturulmuş. Siz iktidar olsanız milleti perişan edersiniz" ifadelerini kullandı.

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