Muharrem İnce'den 'apolet' açıklaması: Yanlış yapmadım

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında, seçim döneminde yaşanan apolet tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, "Yanlış yaptım dedim ama bugün sorarsan o ölçümü yaptıktan sonra pek de yanlış değilmiş." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:

"APOLET TARTIŞMASINDA YANLIŞ YAPMADIM"

Seçim döneminde yaptığınız hata var mı? sorusuna yanıt veren Muharrem İnce, "Var, 13 ile gidemedim ne yapar yapar giderdim. Uyumayabilirdim gitmeliydim. Hastalandığım günler oldu. Hatay mitingi öncesinde ciddi rahatsızlık geçirdim. Konuşma metnimi arkadaşlarla çalışıyoruz. Masanın sağ tarafında, sol kolumu masanın üzerine yatırdım 2 doktor 1 hemşire arkadaşımız onlara dedim ki, 'Kolum size emanet beni rahatsız etmeyin. Serumla ne istiyorsanız verin.' dedim. Daha da gayret etmeliydim ve o 13 vilayete mutlaka gitmeliydim. Sosyal yardım alan yurttaşlarımız Erdoğan kaybettiği takdirde onun kesileceği yalanına inandılar onun üzerinde daha fazla durabilirdim. Apolet tartışmasına yanlış yaptım dedim ama sonra bunu çok ölçtüm insanlarla 'Yanlış mı yaptım' diye çok kişiye sordum. Entelektüel kesin yanlış yapmadığımı söyledi. Daha alt grupta insanlar ise yanlış yaptığımı söyledi. Yanlış yaptım dedim ama bugün sorarsan o ölçümü yaptıktan sonra pek de yanlış değilmiş." ifadelerini kullandı.