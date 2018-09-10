0553 313 94 23

Muharrem İnce'den 'apolet' açıklaması: Yanlış yapmadım

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Orgeneral İsmail Metin Temel için yaptığı "Apoletlerini sökeceğim" çıkışıyla ilgili, katıldığı canlı yayında "Apolet tartışmasında yanlış yapmadım." dedi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:40
Muharrem İnce'den 'apolet' açıklaması: Yanlış yapmadım

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında, seçim döneminde yaşanan apolet tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, "Yanlış yaptım dedim ama bugün sorarsan o ölçümü yaptıktan sonra pek de yanlış değilmiş." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:

"APOLET TARTIŞMASINDA YANLIŞ YAPMADIM"

Seçim döneminde yaptığınız hata var mı? sorusuna yanıt veren Muharrem İnce, "Var, 13 ile gidemedim ne yapar yapar giderdim. Uyumayabilirdim gitmeliydim. Hastalandığım günler oldu. Hatay mitingi öncesinde ciddi rahatsızlık geçirdim. Konuşma metnimi arkadaşlarla çalışıyoruz. Masanın sağ tarafında, sol kolumu masanın üzerine yatırdım 2 doktor 1 hemşire arkadaşımız onlara dedim ki, 'Kolum size emanet beni rahatsız etmeyin. Serumla ne istiyorsanız verin.' dedim. Daha da gayret etmeliydim ve o 13 vilayete mutlaka gitmeliydim. Sosyal yardım alan yurttaşlarımız Erdoğan kaybettiği takdirde onun kesileceği yalanına inandılar onun üzerinde daha fazla durabilirdim. Apolet tartışmasına yanlış yaptım dedim ama sonra bunu çok ölçtüm insanlarla 'Yanlış mı yaptım' diye çok kişiye sordum. Entelektüel kesin yanlış yapmadığımı söyledi. Daha alt grupta insanlar ise yanlış yaptığımı söyledi. Yanlış yaptım dedim ama bugün sorarsan o ölçümü yaptıktan sonra pek de yanlış değilmiş." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:40
  1. Hatay
  2. Muharrem İnce
  3. CHP

YORUM YAZ

  • teomanteoman34 dk önce
    ne yaparsa yapsın chp nin çapı belli
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş57 dk önce
    he yaw he maho sen neymişsin be abi maho. yalancıyı nasılsa bu ülkede ...........................lar değilmi
  • nooooonooooo1 sa önce
    ... herif
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Alibaba'nın patronu görevi bırakıyor! Artık öğretmenlik yapacak
  1. Alibaba'nın patronu görevi bırakıyor!..
  2. İspanya'dan şok! Suudi Arabistan bunu..
  3. Araç sahipleri dikkat! Bunu yapanlar..
  4. Galatasaray'da sürpriz ayrılık!
  5. Suudi prenses Fransa'da soyuldu
  6. FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon!
  7. İnce'den yeni apolet kararı!
  8. Tarihi zirve sonrası Rusya'dan flaş..
  9. PKK'ya ağır darbe! Mühimmatları ele..
  10. BM'den korkutan uyarı! 21. yüzyılın en..
  11. Fenerbahçe'de borç krizi! 800 milyon..
  12. Fenerbahçe'den Diego Costa açıklaması
  13. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
  14. Karabükspor’da kan değişikliği! Yeni..
  15. Binali Yıldırım'dan sürpriz kabul
  16. Burak Yılmaz sürprizi! Çalışmalara..
  17. Havelsan F-35 için kolları sıvadı
  18. Şarbon paniği! Bir şehir alarma geçti
  19. Almanya'dan dikkat çeken İdlib..
  20. Fırında sebzeli somon balığı nasıl..
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan flaş açıklama: Bunu durduracak bir şey var mı bilmiyorum!
ABD'den almaktan vazgeçtiler!
ABD'den almaktan vazgeçtiler!
Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
Böyle olur CHP'nin açılışı! 'Bacak şov'lu havuz açılış töreni
Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'
Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete övgü! 'Çabalarından memnunum'

Günün Karikatürü

11 Eylül 2018
İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'
Ankara'da korkunç olay! 'Ben şeytanım dedi ve saldırdı'