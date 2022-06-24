Muharrem İnce, sert tepki gösterdi! Muhalefetten Memleket Partisi'ne operasyon

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisindeki istifalar üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İnce, bugün yeniden belde statüsüne kavuşan ve 3 Temmuz'da belediye başkanlığı seçimi yapılacak Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesini ziyaret etti. Cuma namazını beldedeki camide kılan İnce, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

Partisinde yaşanan istifalara değinen İnce, şöyle konuştu:

"Millete umut olamıyorlar ama bize operasyon çekmek istiyorlar"

"Memlekete 20 yıldır umut olamamış muhalefet partilerinin içinden bazıları, Memleket Partisi'ne operasyon çekmekte çok mahirler. Millete umut olamıyorlar ama bize operasyon çekmek istiyorlar. Bazılarını milletvekili adaylığıyla kandırıp istifa ettirmek, bunun bir tane gerekçesi olabilir. Yine tıpış tıpış oy verdirilecek bir aday hazırlıyorlar demek."

Ağır toplar istifa etmişti

Geçen günlerde Memleket Partisi'nde Genel Başkanvekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakkı Akalın, Parti Meclisi-Danışma Kurulu, PM üyesi ve Memleket Partisi Kurucu üyesi Meryem Şengül Kala, MYK üyesi ve Parti Genel Saymanı Serkan Ufuk Akgün, MYK üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Parti Meclisi-Memleket Partisi Kurucu üyesi Dr. Oğuz Giray istifa kararı almıştı.