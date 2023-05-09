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Gündem Muharrem İnce CHP'ye meydan okudu!
Gündem

Muharrem İnce CHP'ye meydan okudu!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 18:37:00 - 2023-05-09 18:57:54
Muharrem İnce CHP'ye meydan okudu!

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "adaylıktan çekil" diyen muhalefete meydan okudu.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Nazilli'de vatandaşlara hitap etti.

İnce kendisine "adaylıktan çekil" çağrısı yapan muhalefeti eleştirdi.  "Beni bunlarla diz çöktüreceklerini zannettiler. Bunu kim yapıyor, benim eski dostlarım CHP’liler yapıyor. Alayı gelse diz çökmem" dedi.

Muharrem İnce konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Her iki tarafın da yanında büyük destekler var. Buna rağmen benim seçimlerden çekilmemi isteyenler var. Siz bana muhtaç değilsiniz ki benden çekilmemi istiyorsunuz. Hatta daha kötüsünü yaparak bana FETÖ aracılığıyla yardım gönderiyorlar. Bir sabah bakıyorum 10 milyon dolar bağış yapılmış. Hedefleri beni FETÖ’yle işbirliği yapıyor gibi göstermek. Sahte dekontlar yaymaya utanmıyor musunuz? Bir gün benim kellemi montajlayarak başka şeyler yapıyorlar. Beni bunlarla diz çöktüreceklerini zannettiler. Bunu kim yapıyor, benim eski dostlarım CHP’liler yapıyor. Alayı gelse diz çökmem.

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