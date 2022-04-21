15 Nisan'da kaybolan sağlık çalışanı Muhammet Aslan'ın ailesi ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmış ve oğullarının bulunması için yardım istemişti. Altı günlük çalışmanın ardından Muhammet Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Muhammet Aslan kimdir? Muhammet Aslan neden öldü?

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 27 yaşındaki hemşire Muhammet Aslan'ı bulabilmek için Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet, Sualtı ekiplerinin yanı sıra eğitimli köpekler de arama çalışmalarında kullanıldı.

Ormanlık alanda ve Alibeyköy Barajı'nda devam eden arama çalışmalarına polis helikopteri de havadan destek verdi. altı günlük arama çalışmasının ardından Muhammet Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

7 ay önce evlenen Muhammet Aslan'ın borçlarının bulunduğu, eşine 'Günaydın' mesajı çektikten sonra ortadan kaybolduğu bilgisine ulaşıldı. Genç sağlık çalışanının intihar ettiği düşünülüyor.

Muhammet Aslan'ın cansız bedeninin yanında bulanan notta "Ben yaşadıkça size zarar vereceğim. Bundan sonra size zararırım olmayacak.istediğiniz gibi olamadım. ölümümden ben sorumluyum" ifadeleri yer alıyor.

Muhammet Aslan'ın çalıştığı hastanedeki dolabının üzerine 'Dostlar beni hatırlasın' yazan bir not yapıştırdığı ise belirtildi.