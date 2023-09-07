Muhammed Yakut'un İspanya'dan iadesi istendi!
Seçim sürecinde muhalefetin son umudu haline gelen Muhammed Yakut'un yakalanmasından sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İspanya'dan iade talebinde bulundu.
Firari mafya elebaşısı Sedat Peker balonu sönen muhalefet, son olarak Muhammed Yakut adlı mafyadan medet ummuştu.
Yakut, ahlaksız üslubu ve tehditleriyle gündeme gelse de onun da balonu erken söndü.
Muhammed Yakut, hakkında çıkartılan kırmızı bültenle İspanya'da yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranırken İspanya’da yakalanan Muhammed Yakut için iade talebinde bulundu.
İade talebinin önümüzdeki günlerde cevaplanması bekleniyor.
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Muhalifler "ikinci Sedat Peker" gözüyle bakıyordu! "Delilerin delisi" Muhammed Yakut aslında bakın kimmiş