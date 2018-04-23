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Muhammed Salah, yılın en iyisi seçildi

İngiliz ekibi Liverpool'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Mısırlı Müslüman oyuncu Muhammed Salah, İngiltere'de yılın oyuncusu seçildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 22:16
Muhammed Salah, yılın en iyisi seçildi

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Salah, Manchester City'den Kevin De Bruyne, Leroy Sane, David Silva, Tottenham'dan Harry Kane ve Manchester United'dan David de Gea'nın arasından sıyrılarak ödüle layık görüldü.

İngiltere Premier Lig'in 38 hafta süren sezonlarını 31 golle tamamlayan Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'in paylaştığı rekora, sezonun bitimine 3 hafta kala ortak olan Salah, ödülü kazanan ilk Mısırlı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Yılın genç futbolcusu ise Manchester City'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane oldu.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 22:16
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