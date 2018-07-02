Muhammed Salah imzayı attı!

Geçtiğimiz yıl transfer olduğu Liverrpool ile harika bir sezonu geride bırakan Muhammed Salah, İngiliz metropoliten kontluğu olan Merseyside kulübüyle yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı yıldızla uzun vadeli yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya varıldığı ifade edilirken, sözleşmenin süresi hakkında net bir bilgi yer almadı. Britanya'nın saygın gazetelerinden Independent ise sözleşmenin beş yıllık olduğunu belirtti.

52 MAÇTA 44 GOL

Roma'dan 42 milyon euro karşılığında transfer edilen Salah, 52 resmi maçta kaydettiği 44 golle futbol dünyasına damga vurmuştu. 26 yaşındaki futbolcu bu gollerin 32'sini Premier League'de kaydetmiş ve ligin 38 maç üzerinden oynandığı dönem özelinde rekor kırarak gol krallığına ulaşmıştı.

Mısır ile 2018 Dünya Kupası'nda da mücadele eden Muhammed Salah'ın ismi, sezonun tamamlanmasıyla birlikte başta Real Madrid olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyordu.