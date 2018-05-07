Muhammed Salah 37. haftada bir ilki yaşadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Muhammed Salah, ilginç bir istatistik yakaladı.

İLK SARI KARTINI GÖRDÜ

Mısırlı yıldız, ligin 37. haftasında Chelsea ile oynadıkları mücadelede bu sezon Premier Lig'deki ilk sarı kartını gördü.

Bu sezon rekorları alt üst eden yıldız futbolcu, ligde çıktığı 35 maçta 31 gol atarken 9 da asist yapmıştı.