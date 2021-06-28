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Dünya Muhaliflere meydan dayağı attırıyor! Filistinlilerin yeni kabusu Abbas
Dünya

Muhaliflere meydan dayağı attırıyor! Filistinlilerin yeni kabusu Abbas

İşgal altındaki Batı Yaka’da Filistin güçlerince gözaltına alındıktan sonra şiddet nedeniyle hayatını kaybeden muhalif Nizar Benat için protestolar sürerken, Mahmud Abbas da şiddetin dozunu artırdı. Ramallah’ta Benat’ın fotoğraflarını taşıyıp “Cinayet” sloganları atan Filistinlilere Abbas’ın polisi, göz yaşartıcı gaz ile taş ve sopalarla saldırıp birçok kişiyi yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 12:36:00 -
Muhaliflere meydan dayağı attırıyor! Filistinlilerin yeni kabusu Abbas

 Mehmet Aydın 

Yıllardır İsrail zulmü altında ezilen Filistinlilere şimdi de Mahmud Abbas yönetimi kan kusturuyor... Filistin’de Batı Yaka’yı 2005’ten bu yana seçimsiz olarak yöneten Mahmud Abbas rejimi, bölgede halka karşı uyguladığı şiddeti artırıyor.

İşgal altındaki Batı Yaka’da, muhalif aktivist Nizar Benat’ın Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra şiddet ve işkence sonucu ölmesine yönelik protestolar sürüyor. Filistinliler, Abbas yönetimini hemen her konuda eleştiren Nizar Benat’ın gözaltında ölmesinin bir cinayet olduğunu belirtip, sorumluların hesap vermesini istiyor.

Batı Yaka’nın Ramallah kentinde yüzlerce Filistinlinin katıldığı ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği gösteride Abbas’a bağlı güvenlik güçleri, halka yine göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, taş ve sopalarla müdahalede bulundu. Gösteride Benat’ın fotoğrafları taşıyan eylemciler, bu ölümün “cinayet olduğu” yönünde sloganlar atarken, Filistin güçleri yakaladıkları birçok protestocuyu şiddetle darp ettiği görüntüler dikkat çekti.

Hamas, halka yönelik şiddeti kınarken, Filistin Gazeteciler Sendikası da güvenlik güçlerinin, gösteriyi takip eden gazetecilere göz yaşartıcı bombalarla müdahalesini kınadı.
Yeni Akit Gazetesi

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