Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi
CHP lideri Özgür Özel'i sert ifadelerle eleştiren muhalif yorumcu Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kelepçeli fotoğrafını paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenmesine çok sert tepki gösterdi. Özel'in "Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan" ifadelerini bir tehdit olarak nitelendiren Gültekin, siyasetin dilindeki bu sertleşmenin kutuplaşmayı artırdığını savundu. 2026 yılının başında yaşanan bu polemik, Ankara kulislerinde "ulusal egemenlik ve muhalefet dili" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Gültekin, Özgür Özel'in cumartesi günü birlik ve beraberlik mesajları verip pazar günü "tehditvari" bir paylaşım yapmasını tutarsızlık olarak eleştirdi.
"Bu fotoğrafa iyi bak"
"Bu fotoğrafa iyi bak" cümlesinin sadece Erdoğan’a değil, Türkiye’nin tüm evlatlarına yönelik bir gözdağı olduğunu belirten Levent Gültekin, iç siyasetteki eleştiri hakkının saklı olduğunu ancak dış müdahalelere kapı aralayacak her türlü söylemin karşısında durulması gerektiğini vurguladı.
Gültekin, "Ben Erdoğan’ı sonuna kadar eleştirebilirim ama hiçbir akbabanın bu ülkenin iç işlerine karışma hakkı olmadığını da sonuna kadar söylerim" diyerek milli duruşun önemine dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamalar, muhalefetin dış politika dili üzerindeki tartışmaları daha da derinleştirdi.