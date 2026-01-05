Muhalif yorumcu Levent Gültekin’den Özgür Özel’e "Maduro" resti! "Bu sözü tüm evlatlarımıza bir tehdit olarak algılıyorum!" dedi

Gültekin, Özgür Özel'in cumartesi günü birlik ve beraberlik mesajları verip pazar günü "tehditvari" bir paylaşım yapmasını tutarsızlık olarak eleştirdi.

"Bu fotoğrafa iyi bak"

"Bu fotoğrafa iyi bak" cümlesinin sadece Erdoğan’a değil, Türkiye’nin tüm evlatlarına yönelik bir gözdağı olduğunu belirten Levent Gültekin, iç siyasetteki eleştiri hakkının saklı olduğunu ancak dış müdahalelere kapı aralayacak her türlü söylemin karşısında durulması gerektiğini vurguladı.

Gültekin, "Ben Erdoğan’ı sonuna kadar eleştirebilirim ama hiçbir akbabanın bu ülkenin iç işlerine karışma hakkı olmadığını da sonuna kadar söylerim" diyerek milli duruşun önemine dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamalar, muhalefetin dış politika dili üzerindeki tartışmaları daha da derinleştirdi.