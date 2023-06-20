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Gündem Muhalif medyadan fitne haberi! YKS soruları sınavdan önce satıldı
Gündem

Muhalif medyadan fitne haberi! YKS soruları sınavdan önce satıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-20 13:29:00 -
Muhalif medyadan fitne haberi! YKS soruları sınavdan önce satıldı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan, 'YKS soruları sınavdan önce satıldı' iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, 'Sınav dönemlerinde öğrencilerin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileme amaçlı dolaşıma sokulan bu ve benzeri manipülasyonlara itibar etmeyiniz.' ifadeleri kullanıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "YKS soruları sınavdan önce satıldı" iddiası hakkında açıklama yaptı.

DMM, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarına paylaşılan sınav sorularının çalındığına yönelik iddiaları yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

17-18 Haziran tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularına ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan iddialar asılsızdır.
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2023-YKS sorularının hazırlanma ve matbaa sürecinde üst düzey güvenlik tedbirleri alınmış, kitapçıkların basıldığı kapalı matbaa merkezinde görev alan 110 personelin 45 gün boyunca dış dünya ile iletişimi tamamen kesilmiştir.

Sınav dönemlerinde öğrencilerin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileme amaçlı dolaşıma sokulan bu ve benzeri manipülasyonlara itibar etmeyiniz.

"YKS soruları sınavdan önce satıldı" iddiası doğru değildir.

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