Muhalif isimden şok Akşener iddiası! Erdoğan’la...

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, Meral Akşener’in beklenmedik bir anda Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alabileceği iddiasını tekrarladı. Bu iddiasına gerekçe olarak, Akşener’in son zamanlarda CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelttiği eleştirileri gösteren Ataklı, yazısında özetle şunları kaydetti:

“İktidarıyla muhalefetiyle herkesin hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu var.

Şu sıralar Kılıçdaroğlu’na vurmak çok moda.

Tabii ayrıca bir yaptırımı da yok.

Bunun da ötesinde Kılıçdaroğlu’na saldırmak yapana prim de kazandırıyor.

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Dünkü yazımda tek suçlunun Kılıçdaroğlu olmadığını ayrıntılı biçimde yazmıştım.

Seçim gününe kadar kampanyanın tam ortasında olup çalışan pek çok kişinin sonuçlara bakarak bir anda ters dönmesinin ne kadar tuhaf olduğunu anlatmıştım.

Bu kervana son olarak İyi Parti genel başkanı Meral Akşener de katıldı.

Kılıçdaroğlu’nu adeta yerden yere vurdu.

2018 seçimine girebilmek için CHP’den 15 milletvekili almalarının büyük hata olduğunu ve bundan derin pişmanlık duyduğunu söyledi.

Bunun da ötesinde bundan sonra CHP ile bir seçim ittifakı yapmayacağının sinyalini verdi.

Dikkatli okurlar hatırlayacaktır; Akşener’in beklenmedik bir anda Erdoğan’ın yanında yer alabileceğini kendisinin de partisinin de bu meşrebe uygun olduğunu dile getirmiştim.

Sonunda bu gerçekleşti.”

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