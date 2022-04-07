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Ekonomi Muhalif Cansen bile patladı! CHP'lilere ters köşe yaptı
Ekonomi

Muhalif Cansen bile patladı! CHP'lilere ters köşe yaptı

Sözcü yazarı Ege Cansen bile, dış ticaret açığı üzerinden, “Ekonomi battı” edebiyatı yapan muhaliflere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 12:36:00 -
Muhalif Cansen bile patladı! CHP'lilere ters köşe yaptı

Sözcü yazarı Ege Cansen, dış ticaret açığı üzerinden algı oluşturmaya kalkışan dandik ekonomistlere hadlerini bildirdi.

Önce iktisatçı, sonra muhalifim” diyen Cansen, dünya genelindeki enerji fiyatlarından çok anormal artışların, dış ticaret açığını artırdığını, ancak farklı politikada, bu açığın çok daha fazla olabileceğini hatırlattı.

Cansen’in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

TİCARET HADLERİ ALEYHİMİZE DEĞİŞTİ

İthalatın pahalanmasına ve ihracatta rekabetçi kura geçilmesine rağmen “dış ticaret açığının” tehlikeli bir şekilde büyümesinin esas hatta tek sebebi, ithal edilen ara malları üretmek için dışarıdan satın aldığımız hammaddelerin özellikle petrol ve doğalgazın dolar cinsinden fiyatının tüm dünyada anormal bir şekilde yükselmiş olmasıdır. Aynı sürede ihraç mallarımızın da dolar cinsinden fiyatı artmıştır. Ama aradaki fark adeta uçurum mertebesindedir. Bu yüzden dış ticaret açığı “parasal olarak” büyümüştür. Ama miktarsal olarak ihracat, ithalattan hızlı artmaktadır. Yanlış faiz politikası enflasyonu zıvanadan çıkarmıştır. Ama dış ticaret açığının büyümesine sebep olmamıştır. Aksine çok daha fazla büyümesine engel olmuştur. Eğer dolar bugünlerde 8-9 TL bandında gezinseydi, resmi enflasyon belki de %30'u bile bulmazdı. Ama 3 aylık dış ticaret açığımız 27 milyar dolar değil belki de 37 milyar dolar olurdu. TÜİK bültenlerinde dış ticaret açığının bir süredir “miktarsal olarak” daraldığı yer almaktadır. Bunu görmezden gelerek “TL'nin değer kaybı, dış ticaret açığını da genişletti” diye konuşmak ayıptır.

Son söz: Önce iktisatçı, sonra muhalifim.

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Yorumlar

Çuvaldız

Adı iyi olsun geresi önemli deyil Allah aşkına Parti'nin neresi iyi PKK ile HDP ile CHP ile ittifak ne manaya geliyor söyler misiniz 40yamalı bohça içinde ne ararsan mevcut derde deva dan gayri meral hanım küfürbaz herifinaşerifi aldı kanatlarının altına sanki bu alçaklık hiç yaşanmadı biri namussuzluğunu ilan etti biri teröristlerin arka deyil ön bahçesi neymiş iyi partiymiş Allah iyilik versin vermezya laf torba dolsun.

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