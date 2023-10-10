Muhalefet partileri darmadağın oldu

Buğra Kardan İstanbul

14-28 Mayıs seçimlerinin şokunu atlatamayan zillet partileri sıkıntılı dönemden geçiyor. CHP’de gerilim tırmanıyor. İl kongrelerinde hakaretler, yumruklar konuşuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koltuk kavgası gerilimi tırmandırıyor. Kılıçdaroğlu’nun adayı Cemal Canpolat’ın yenik, İmamoğlu’nun adayı Özgür Çelik’in galip çıktığı İstanbul İl Kongresi’nde çıkan arbede gerilimin dorukta olduğunu ortaya koyuyor. Çelişkili açıklamaları ve tavırlarıyla dikkat çeken, Meral Akşener’in “Yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracağız” söylemini yol arkadaşları dahi inandırıcı bulmuyor. Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu’nun ABB için CHP’yle ittifak yapılmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirip görevi bırakması akıllara “İP nereye gidiyor” sorusunu getiriyor. Tabela partilerinde de kafalar karışık. GP ve SP’nin ittifak yapıp yapmayacağı, DEVA’nın yeni bir tutarsızlığa imza atmayacağı merak ediliyor.

Yerel seçim tehlikede

Muhalefetteki dağınıklığı Akit’e yorumlayan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, şunları dile getirdi: “Muhalefet partileri siyaset üretemiyorlar. Erdoğan karşıtlığına sığınıyor, çalışmıyorlar ve seçimlerden galip çıkamıyorlar. CHP ve İP ne yapacağını bilmiyor. Bu ikisinin planı, programı yok. CHP ve İP ayrı ayrı mı, ittifak hâlinde mi seçimlere girecek belli değil. Cumhur İttifakı ise ne yapacağını biliyor. Tabii CHP’nin ‘Belediyelerde başarılı olup, toplumun gönlüne girip ülkenin yönetimini elimize alacağız’ iddiası da boş çıktı, idare ettiği iller geriye gitti. Muhalefet partileri için 2024 Mart seçimleri zor geçecek. Ben İstanbul’u AK Parti’nin kazanacağı kanısındayım. CHP’de rekabetin galibi Kılıçdaroğlu ve ekibi olacak görünüyor. İstanbul İl Kongresi’nin Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tarafını gerdiği aşikâr. Böyle bir ortamda CHP’nin yerel seçimlerde başarı elde etmesi güç.”

CHP’de kazan kaynıyor

Gazeteci-Yazar Cem Küçük de şunları söyledi: “İstanbul İl Kongresi’nde gördük ki sıkıntı büyük. Kasımda büyük kongre olacak. Burada Kılıçdaroğlu kazanırsa İmamoğlu’nu İBB adayı yapar mı, yaparsa da onun başarılı olması için çalışır mı? Peki, İmamoğlu İBB adayı olamazsa Kılıçdaroğlu ve işaret edeceği isim için çalışır mı? Bunlar soru işareti olarak duruyor. Öyle anlaşılıyor ki CHP’de kazan kaynıyor. Kılıçdaroğlu kazanırsa CHP seçmeninin bir bölümü sandığa gitmeyecek. İP de 81 ilde aday çıkaracağını beyan etti. CHP İP adayından ötürü Eskişehir’de zorlanabilir hatta yenilebilir. İP aday çıkarırsa CHP Aydın ve Muğla’da da yenilebilir. Bu bir yana HDP aday çıkarırsa AK Parti İstanbul, Adana, Mersin gibi yerleri de geri alır. İP yeni bir strateji takip ediyor. Alttan alta bazı yerlerde kazanamayacağını bilse bile CHP’nin kaybetmesini istiyor. ‘Biz de aday çıkarıyoruz, haydi kazanın’ diyor. Ama bu taktik tutar mı, tutmaz mı göreceğiz. DEVA GP ve SP’nin ise ufak tefek oyları var. Ali Babacan kendi adaylarıyla yerel seçimlere gireceklerini aktardı. Bakıp göreceğiz kendi adaylarıyla seçimlere girip girmeyeceklerini. Hülâsa muhalefet darmadağın. Her kafadan ayrı ses çıkıyor. Böyle giderse AK Parti yerel seçimlerde de başarılı olur. Muhalefet zorlamaz. Onu zorlayacak tek konu ekonomi. “

Hâlleri içler acısı

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Kırmızı ise, muhalefetin yerinde saydığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “CHP ve peşine takılanlar ülkeyi yönetmekten çok menfaat temin etmeyi amaçlıyorlardı. Bunlar HDP’ye sözlerini tutmayı hedefliyorlardı. İmamoğlu’nun 14-28 Mayıs arefesinde yol yürüdüğü Kılıçdaroğlu’na seçim yenilgilerinin ardından bayrak açması tutarsızlığını ortaya koyuyor. Muhalefet seçimlerin ardından koltuk kavgasına düştü. 20-25 yıldır CHP’yi beraber yönetenler şimdi karşı karşıya geliyor. Oysaki değişim için direnenler ile değişim isteyenler aynı kararlara imza attı.

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İP tersine dönebilir

Lideri değişse de vizyonu değişmeyecek CHP’nin. Gökhan Günaydın, Engin Altay, Özgür Özel yıllardır Kılıçdaroğlu’nun yanında idi, milletvekili idi. Bu isimler seçimler kaybedilince değişim istediler. CHP, yerel seçimlerde tarihin en düşük oyunu alacak. İttifak olsun ya da olmasın kaybedecek. İP ise tek başına seçime girmekten korkuyor. CHP’nin sağ şubesi olmaya aday. Akşener’in ‘81 ilde kendi adaylarımla yarışacağım’ söylemi inandırıcı değil. İP seçime bir ay kala fikir değiştirebilir. Meral Hanım’ın ipiyle kuyuya inilmez. Tüm kararlarından 180 derece dönme yetisine sahip. Yani muhalefetin hâli içler acısı.”