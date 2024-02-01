Muhalefet, Gezi provokasyonunda da ittifak masası kurdu

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

18 yıl hapis cezası alan ve kesinleşmiş hükmü önceki gün mecliste okunan Atalay’a sahip çıkanlar ise başta PKK’nin siyasi uzantısı DEM’e yaranmak için elinden geleni yapan CHP ve ortakları oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da darbeciye destek çıktı. Davutoğlu, “Bu beğenmediğimiz Anayasa’nın dahi devreden kalktığı, anayasasızlaştırılan bir ülkeye doğru gidiyoruz” derken Babacan ise “Dün Meclisimiz için utanç verici bir gündü. Bu kararla küçük ortağın rüyalarını süsleyen AYM’yi yok etme fikri de gerçek oldu” şiklendi açıklama yaptı. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise “Hatay halkının iradesi gasbedildi” dedi. Gezi provokatörüne destek çıkanlardan birisi de Akşener’di. Cumhuriyet’in hukuk devleti ilkesinin büyük tehdit altında olduğunu iddia eden Akşener, “Yargıtay’ın, Anayasayı tanımayarak yol açtığı hukuk skandalına maalesef TBMM de eşlik etti” dedi.