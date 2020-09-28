Muhafazakâr tatilin güvenli adresi

Tatil dendiğinde aklınıza deniz, güneş, havuz, eğlence, huzur, sakinlik geliyorsa villa kiralama tam size göre bir tatil olabilir.

Genellikle turistlerin uğrak noktası olan Fethiye, sonbaharda turistlerden çok yerli halkla daha rahat bir yer haline gelir. Kalkan, Kabak, Patara, Xanthos, Letoon, Dalyan ve Kaunos gibi tüm güzel Ege koylarını ve tarihi mekânları keşfetmek için ideal bir lokasyon olan Fethiye’den sonra Göcek'ten Kaş'a bir yolculuğa çıkın. Daha hareketli taraftaysanız, sonbaharın ılımlı sıcaklıklarında ünlü Likya Yolu'nda yürüyüş yapın. Ama mutlaka Fethiye’yi başlangıç noktası yaparak bir villa kiralayın. Önce Fethiye’nin keyfini çıkarın. Fethiye’de yer alan jakuzili tatil villası, muhafazakâr balayı villası, lüks tatil villası, özel havuzlu villa seçenekleri arasında hangisini tercih ettiğiniz size kalmış.

Antalya’nın en çok rağbet gören tatil merkezlerinden biri olan Kalkan bölgesi doğası ve deniz manzarasıyla harika bir deneyim yaşayacağınız bir destinasyondur. Önemli plajlara ev sahipliği yapan Kalkan’da Kaputaş ve Patara Plajlarını mutlaka görmelisiniz. Doğa manzaralarıyla da ünlü olan Kalkan da çok sayıda kiralık villa seçeneği bulunmaktadır. Ayrıca doğa manzarasıyla dikkat çeken Kalkan’da villa tatili de oldukça popülerdir. Villalar konum gereği deniz ve doğa manzaralı olarak sunulduğu için hem doğasever tatilcileri hem de deniz severleri cezbetmektedir.

Kaş’ta tatil yapmayı planlıyorsanız önce bir villa kiralamalı ardından Kaleköy Limanı, Saklıkent Kanyonu, Kekova, Hidayet Koyu ve Patara Plajı ile Akçagerme Plajı gibi özel yerleri gezmelisiniz. Kaş’ta sadece görmeniz gereken yerler bunlarla sınırlı değil. Güzel bir planlama ile tarihi ve kültürel yerleri gezerken aynı zamanda ekonomik bir tatil yapmanın keyfini çıkaracaksınız. Çünkü bir villa kiralayarak birden fazla kişinin keyifle geçireceği bir tatile imza atmış olacaksınız.

Peki, Villa Tatilinin Avantajları Neler?

Tatil konaklamasına gelince, hiçbir şey lüks bir villada kalmanın avantajlarından daha iyi olamaz. Bir sonraki tatilinizi aileniz veya arkadaşlarınızla planlıyorsanız, villa kiralamak sizin için mükemmel bir seçenektir. Bir sonraki tatiliniz için özel villa kiralamanın birçok avantajı vardır. İşte bunlardan sadece birkaçı;

Tatildeyken kendi villanızın olması arzu ettiğiniz tüm mahremiyete sahip olmanızı sağlar. Lüks bir villada kalmak, kaldığınız destinasyonu keşfetmekle geçen tam bir günün ardından kalabalıklardan uzaklaşmanıza ve kendi kişisel alanınızın keyfini çıkarmanıza olanak tanır. Bunlardan kazandığınız huzur ve sessizlik paha biçilmezdir ve tatilinizin rahatlığına ve lüksüne katkıda bulunur.

Bir villada kaldığınızda, check-in ve check-out saatleri, yemek seçenekleri ve turist paketleri ile sınırlı kalmak yerine kendi programınızı oluşturma avantajına sahip olursunuz. Kahvaltınızı kaçırmamak için zamanında uyanmak zorunda kalmadan, güzergâhınızı kendinize ve ailenize uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu aynı zamanda şezlong almak için havuza koşmanızın yanı sıra kaldığınız destinasyonu kendi isteğinizle keşfedip istediğiniz yiyecek ve içecek deneyimlerini seçebilmeniz anlamına da gelir.

Tatil yaparken gönül rahatlığı arıyorsanız, muhafazakar villa tatili size tam da bunu verebilir. Villalar genellikle güvenlidir ve özellikle açık kompleks bir otelde yabancıların yanında olma endişesini ortadan kaldırabilir. Bu, strese girmeden tamamen rahatlayabileceğiniz ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz anlamına gelir.

Villalar, kendinizi evinizde hissetmenizi sağlar. Kendi villanızın ferahlığı ve mahremiyeti, rahat bir huzur ortamı yaratacak ve çocuklarla seyahat ediyorsanız, bir otel odasıyla sınırlı olmadıkları gerçeğine bayılacaklar. Ayrıca, tatildeyken bile pijamalarınızla kahvaltıdan daha iyi bir şey olamaz!

Hayalinizdeki villa da tatil yapmak için size uygun olan villalara göz atın.Villacınız, villa kiralama yapmak isteyen misafirlerine güvenli bir villa tatili deneyimi sunar.

Villacınız, TURSAB 11098 sicil numarası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş A grubu seyahat acentasıdır.

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