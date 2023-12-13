Muhacirler üzerinden İslam düşmanlığı

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye’yi karıştırmak, halkı galeyana getirmek için provokatif açıklamalar ve paylaşımlarda bulunan zillet ortakları mültecilere saldırılarını sıklaştırıyor. Ülkenin birliğini, toplumun bütünlüğünü dinamitleme gayretine giren CHP ve Zafer Partisi Suriyelileri hem sosyal hem ekonomik hayattan dışlamak için yarışıyor. Esed zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan masumları ötekileştiren bu iki yapılanma Arap turistlere ve yatırımcılara da kara çalıp duruyor.

Nefret suçu işliyorlar

CHP ve Zafer Partisi’in önde gelen isimlerinin sırf Müslüman oldukları için Suriyelilere, Ortadoğululara, Orta Asyalılara sataşıp durmaları infiale yol açıyor. CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın muhacirlerin ülkelerine dönmeleri için akıl almaz yöntemler uygulaması hatta onlara ait tabelaları tek tek indirmesi “pes” dedirtiyor. Muhacirleri karalama kampanyalarında aktif rol oynayan, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ile ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymadan gözaltına alınan ZP’li isimlere sahip çıkan Özdağ da tepki çekiyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan gazeteci-yazar Can Kemal Özer, şunları söyledi: “Yerel seçimlerle alâkalı ya da alâkasız Özcan ve Özdağ gibi tipler ülkede kavga çıkarmaya çalışıyorlar. Bu Kemalist görünümlü tipler başkalarından akıl alarak Suriyelilere, Araplara saldırıyorlar. Özcan ve Özdağ’a akıl verenleri de hatırlıyoruz. Şu anda da göçmen karşıtlığını kullanarak ülkeyi germe girişiminde bulunuyorlar. Şu muhakkak ki Türkiye ve İslam düşmanı bir gürûh var. Kendini Türkiye’nin iç huzurunu bozmaya, Müslümanları rahatsız etmeye adamış bu güruha karşı devlet gerekli müeyyideyi uygulamalı. Özdağ ile ekibinin iddialarına bakıyoruz ve görüyoruz ki bu çapta yalancılık olmaz.

Tanju ve Özdağ maşa

Özdağ ve ekibi hakkında esaslı tahkikat yapılmalı, gerekli müeyyide uygulanmalı. Tanju Özcan ve Ümit Özdağ gibi adamların seçimlerde sığınmacılara karşı daha katı tavır takınma ihtimali kuvvetli. Çünkü bunlar Türkiye’nin iç huzurunu dinamitlemek, ülkenin önüne engel çıkarmak için yarışıyorlar. Ülkeyi germek için didinip duran akıl her zaman kullanacağı birini, birilerini bulur. Bu akıl Gezi’de Kavala’dan yararlandı. Şu anda maşa gibi kullandığı Özcan ve Özdağ gibi adamlardan faydalanıyor. Bunlara belli bir odaktan talimat veriliyor. Kılıçdroğlu’nu koltuğundan eden akıl ile bu akıl aynı. Bu akıl elçiliklerde, konsolosluklarda barınıyor. Başka bir örnek verirsek, Somali Devlet Başkanı’nın oğlu kaza yapıp ülkeyi terk etti. Kazanın acısı Somali halkından, devletinden çıkarılıyor. Suçun şahsiliği ilkesi var. Somali Devlet Başkanı aranır, oğlunun yargılanacağı bildirilir. Sormak gerek ABD Başkanı’nın oğlu kaza yapsa aynı muameleye tabi tutulur mu? ABD halkına ve devletine bir şey denilebilir miydi?”

İslamofobiye hizmet

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin de, şunları dile getirdi: “Bu bölgede etnik kökeni ne olursa olsun herkes kardeşimizdir. Sayın Erdoğan’ın vurguladığı gibi sığınmacılar hayat normalleştiğinde Suriye’ye döneceklerdir. Sığınmacıları dışlayanların kimlere hizmet ettikleri muamma. Bu aşamada üst aklın rolünü irdelemek gerek. Şu hakikat ki Avrupa’da İslamofobi yükseliyor. Ülkemizde ırkçı söylemlerde bulunanlar İslamofobik grupların ellerini güçlendiriyor. İslamofobi’nin yanlışlığına değindiğimizde ‘Sizin ülkenizde de yabancılara karşı hoşnutsuzluk var’ duyorlar. Halkımız nefret diline kanmamalı. Suriyelileri ve Arapları düşmanlaştıranların savaşları Müslümanlarladır. Bunlar ülkemizde bulunan Ruslar ile Ukraynalılara bir şey demezken Suriyelilere ve Araplara hatta Kafkaslılara hücum etmektedirler. Devletin bunu durdurması şart aksi takdirde problem kartopu gibi büyür.”

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