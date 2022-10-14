Muğla’ya gelen turist sayısı 9 ayda 2 milyon 622 bini aştı

Şehir, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Muğla’yı yılın 9 ayında 2 milyon 622 bin 796 turist ziyaret etti. En çok turistin geldiği ülkeler 1 milyon 129 bin 603’le İngiltere, 311 bin 261’le Rusya, 187 bin 479’la Almanya, 157 bin 395’le Polonya, 92 bin 914’le Hollanda oldu. Geçen yılın 9 ayında Muğla’yı 908 bin 448 kişi ziyaret etmişti. Şehre Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı 2021’de 1 milyon 83 bin 589, 2020’de de 695 bin 314 turist gelmişti. Tatil beldelerini 2019’da ise 3 milyon 256 bin 650 turist ziyaret etmişti. Bu yıllarda gelen ziyaretçilerin yarısından fazlasını yine İngiliz turistler oluşturmuştu.

İngiltere çok önemli

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’ya çok sayıda ülkeden turist geldiğini söyledi. Şehre uğrayan turist sayısında bu yıl artış yaşandığını belirten Bülbüloğlu, “Türkiye’ye gelen turistler arasında en çok artış İngiltere pazarında. Bu pazarın geri dönmesi sevindirici haber. İnanıyorum ki 2019’daki sayılar geçilecek. En büyük tur operatöründen sevindirici haberler alıyoruz. Operatörün Türkiye’yi ön plana koyup kapasite artışına gideceğini öğreniyoruz. Diğer operatörler de uçak sayılarını arttırıyor. İngiltere Muğla için çok önemli bir pazar” dedi.

2023 verimli geçecek

Salgın sürecinde de sektör temsilcileri olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bülbüloğlu, bu yıl ve önümüzdeki yıl bölgeye gelen turist sayısında önemli artışlar beklediklerini kaydetti. Avrupa pazarında da oldukça iyi gidildiğini; Hollanda ve Almanya’nın Türkiye’ye ilgisinin arttığını anlatan Bülbüloğlu, “2023 Muğla için oldukça verimli ve güzel geçecek” şeklinde konuştu.