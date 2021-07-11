Muğla'nın girişinde kilometrelerce araç kuyruğu
Bodrum Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bağlı bulunduğu Muğla'ya olan yoğun ilgi nedeniyle şehir girişinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Türkiye'de normalleşmenin ardından yerli turistlerin Kurban Bayramı tatili erken başladı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre cuma gününden itibaren Antalya-Muğla ve Aydın-Muğla karayollarındaki trafik yoğunluğu bugün de sürdü.
Isparta-Burdur istikametinden gelen araçlar, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Muğla genelindeki turistlik tesislerde şimdiden doluluk oranın yüzde 90'a ulaştığı öğrenilirken, yakın illerden gelen yerli turistlerin ise günübirlik tatili tercih ettiği öğrenildi.