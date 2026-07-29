Muğla’daki yangın büyüyor! Antalya yolu ulaşıma kapatıldı
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Sıcakların artmasıyla orman yangınlarının da sayısı çoğalmaya başladı. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 40 arazöz, 1 iş makinesi 261 personel ile karadan müdahale devam eden yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı. Yangına müdahale sürüyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangına 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 40 arazöz, 1 iş makinesi 261 personel ile karadan müdahalesi devam ediyor.
RÜZGAR NEDENİYLE BÜYÜYOR
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Alevlerin etkisini gösterdiği Fethiye-Antalya karayolunda ulaşım tedbir amaçlı kapatıldı. Yangına müdahale havadan ve karadan kesintisiz sürüyor.
KAŞ'TA MÜCADELE 2. GÜNDE
Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara başladı.
Orman yangınına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
KUMLUCA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sarıcasu Mahallesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
İlçedeki ikinci yangın ise Sarıkavak Mahallesi Kartal Gölü mevkisinde çıktı. Yangına ekipler kısa sürede havadan ve karadan müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Her iki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
MANİSA'DA GECE BOYUNCA MÜDAHALE
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kemaliye Mahallesi yakınlarındaki yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gece boyunca müdahale etti.
Yangında 40 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
İzmir-Uşak kara yolu Kemaliye Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik ve makilik alanda dün yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilmişti.