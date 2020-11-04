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Aktüel Muğla'daki Ortaçağ Kalesi kültür turizmine kazandırılıyor
Aktüel

Muğla'daki Ortaçağ Kalesi kültür turizmine kazandırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 13:00:54 -
Muğla'daki Ortaçağ Kalesi kültür turizmine kazandırılıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde bulunan Ortaçağ Kalesi'nde çevre temizliği ve restitüsyon çalışmaları başladı.

Alanda incelemelerde bulunan Muğla Valisi Orhan Tavlı, yürütülecek çalışmalar için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2,5 milyon lira finansal destek sağlandığını söyledi.

Muğla'nın, tarihi ve kültürel miras açısından çok zengin bir kent olduğunu aktaran Tavlı, "Muğla'nın her bir köşesinden tarih fışkırıyor. Akyaka Ortaçağ Kalesi'nde çevre temizliğinin ardından yapılacak kazı ve restorasyon çalışmaları, ülkemiz ve ilimiz kültür turizmine büyük katkı sağlayacak." dedi.

Çalışmaların arkeoloji ve turizm açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Tavlı, Muğla'nın her bölgesinde bulunan kültür ve tarih zenginliğinin kültür turizminin bir değeri olarak ziyarete açılması için çalışma yürütüleceğini dile getirdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Baran ise alanda devam eden çalışmalarda 2 bin 600 yıllık geçmişin izlerine ulaşıldığını ifade etti.

Akyaka Ortaçağ Kalesi'nin sur duvarları altında Arkaik Döneme tarihlenen sur duvarlarının açığa çıkarıldığını aktaran Baran, kalenin bulunduğu tepelik alanın, kesintisiz bir yerleşime ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Baran, çalışmalar tamamlandığında Muğla ve Ula için önemli bir kültür zenginliğinin ziyaret edilebilir duruma geleceğini belirtti.




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