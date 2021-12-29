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Aktüel Muğla'da yangın! Yaşamını yitirdi
Aktüel

Muğla'da yangın! Yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 23:09:00 -
Muğla'da yangın! Yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirdi.

Birleşik Krallık uyruklu Rena Sherizad Khan'ın (75) yalnız yaşadığı Yalıkavak Koyunbaba mevkisindeki evinde, ilk belirlemelere göre elektrikli battaniyeden yangın çıktı.

Eve gelen kızının fark etmesiyle adrese 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Khan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dumandan zehirlendiği değerlendirilen Khan'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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