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Aktüel Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Aktüel

Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 00:49:00 -
Muğla'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Muğla-Datça'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

İskele Mahallesi Çomarlık mevkisinde yaşayan Sinan Sarvan'dan (51) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Sarvan'ın cansız bedenini buldu.

Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sarvan'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi.

Ceset otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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