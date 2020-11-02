  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da villada kumar oynayan 19 kişiye, 82 bin 920 lira ceza kesildi
Aktüel

Muğla'da villada kumar oynayan 19 kişiye, 82 bin 920 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:55:41 -
Muğla'da villada kumar oynayan 19 kişiye, 82 bin 920 lira ceza kesildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek villada kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, 82 bin 920 lira ceza kesildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'nde C.K'ye ait villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, oyun masası, 10 paket poker kağıdı, çok sayıda fiş pulu ile hesap kayıtları tutulan ajanda ele geçirildi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve evde kumar oynayan 18 kişi ile yer temin eden C.K'ye toplam 82 bin 920 lira ceza uyguladı.

C.K. hakkında "kumar oynamak için yer temin etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı
Dünya

Ermenistan’ı gümleten Azerbaycan dünyaya servis etti! Gerçek ortaya çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın provakasyonunu ortaya çıkardı. Haciyev, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, Erivan ..
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...
Türkiye dostu ülke, bir anda karıştı! Avrupa destek verdi
Gündem

Türkiye dostu ülke, bir anda karıştı! Avrupa destek verdi

Avrupa Parlamentosu, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin Ukrayna Anayasa Mahkemesinin tüm hakimlerinin yetkilerinin sona ermesine i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay