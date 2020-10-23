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Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:19:37 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu sattığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, Y.D. ve D.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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