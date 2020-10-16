  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:16:01 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından hareket geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ile bir tabanca ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan skandal video
Gündem

Ermenistan'dan skandal video

Azerbaycan'a verilen desteği hazmedemeyen Ermenistan, Türkiye'yi yayımladıkları bir video ile karalamaya çalıştı. Ermenistan, Türkiye'nin iş..
Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı
Dünya

Libyalı siyasi tarafların Kahire'de anlaştığı açıklandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Libyalı siyasi taraflar hakkında açıklamalarda bulunan, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Mi..
AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi bakın hangi suçtan yargılanmış!
Gündem

AYM üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi bakın hangi suçtan yargılanmış!

Darbe çağrışımı yapan 'ışıklar yanıyor' şeklindeki skandal paylaşımı ile hemen hemen her kesimden büyük tepki alan Anayasa Mahkemesi üyesi E..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay