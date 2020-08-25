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Aktüel Muğla'da Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Muğla'da Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 23:32:30 -
Muğla'da Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Akyarlar açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan 7 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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