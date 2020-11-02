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Aktüel Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:39:32 -
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile grup amirlikleri ekipleri tarihi eser, sahte içki ve gümrük kaçağı ürünler sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramada, bir miktar sahte içki, alkol yapımında kullanılan aroma ve sıvılar, alkol yapımında kullanılan kit, ölçek, termometre, ısı ölçer, çok sayıda kazan, gümrük kaçağı 372 paket sigara, 69 paket puro, 37 paket tütün, 8 parça tarihi eser, 2 sahte çek, 10 kuru sıkı tabanca, 20 ruhsatsız tüfek ile 128 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si haklarında yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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