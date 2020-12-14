  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:22:26 -
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen sahte içki, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirliği ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı ürün sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 420 litre etil alkol, 43 litre el yapımı içki, 21 şişe gümrük kaçağı bandrolsüz içki, 11 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, 5 bin litre kaçak akaryakıt, 5 bin 922 gümrük kaçağı kol saati, 828 gümrük kaçağı parfüm, 543 gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 36 tarihi eser sikke, 11 tarihi eser obje, dedektör, farklı bankalara ait 27 çek defteri, suçtan elde edildiği değerlendiren 4 bin lira, sahte dolar, sahte 100 ve 200 liralık banknot, 2 ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 21 kişi hakkında ise "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan cezai işlem uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti
Medya

İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken sözler: Durum orada kötüye gitti

2011 yılında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses, tedavi sürecine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu
Bakan Akar'dan kritik S-400 ve F-35 açıklaması
Gündem

Bakan Akar'dan kritik S-400 ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de "S-400 ve F-35" konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İfşa akımı büyüyor: Gürkan Hacır hakkında şok iddia!
Gündem

İfşa akımı büyüyor: Gürkan Hacır hakkında şok iddia!

13 Aralık Pazar gününün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay