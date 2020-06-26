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Aktüel

Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-26 20:03:15 -
Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

Muğla (AA) -Marmaris ilçesinde bir restoranın bahçesinde yemek yediği sırada üzerine su tankı düşen kişi hayatını kaybetti.

Çıldır Mahallesi Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda bir restoranın bahçesinde yemek yiyen 3 kişiden 18 yaşındaki Batuhan Kaan Gül'ün üzerine apartın çatısındaki güneş enerjisinin su tankı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Gül'ün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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